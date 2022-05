Esplanadin kaahaus: Epäilty oli vaaliehdokas ja osallistui perussuomalaisten vapputapahtumaan tunteja ennen tekoa: "Hän oli fiksu ja rauhallinen, täysin oma itsensä"

Mies on ollut vajaan vuoden mukana perussuomalaisten toiminnassa. Hän oli myös puolueen aluevaaliehdokkaana tammikuussa, mutta hän ei tullut valituksi. Mies sai alle 100 ääntä.

– Vapputeltalla kaikki sujui hyvin. Mies käyttäytyi normaalisti ja oli täysin oma itsensä. Hän oli silloinkin hiljainen, fiksu ja rauhallinen, kuten hän on aina ollut. Teltalla hän paistoi makkaraa muiden kanssa, Espoon Perussuomalaisten puheenjohtaja Mikko Wikstedt kertoo MTV Uutisille.

Epäilty yhä sairaalassa

Tapahtumien yhteydessä loukkaantui kolme ihmistä, joista yksi on epäilty itse. Kaksi sivullista oli jo sunnuntaina päässyt sairaalasta, mutta epäilty itse on yhä sairaalahoidossa.

"Asiallinen ja lahjakas"

Poliisin teosta epäilemä mies asuu pääkaupunkiseudulla ja on MTV Uutisten tietojen mukaan töissä valtionhallinnossa.

Hän on opiskellut yliopistossa ja hänellä on työkokemusta nimenomaan talous- ja rahoitusalalta. Hän on jo ennen nykyistä työpaikkaansa työskennellyt muun muassa Suomen Pankissa. Lisäksi hän toimi runsaan puolen vuoden ajan europarlamentaarikko Eija-Riitta Korholan harjoittelijana.