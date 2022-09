Miten käy kuningattaren muistohetken? Kannattajien reaktiota pelätään – Liverpool-luotsi nosti esimerkiksi Ronaldon kohtelun

Viime viikonlopun Valioliigan pelikierros peruttiin kokonaan torstaina tapahtuneen kuningatar Elisabet II:n kuoleman vuoksi. Englannin jalkapalloliiton ja Valioliigan päättäjien tekemää ratkaisua on jälkikäteen kritisoitu voimakkaasti, sillä 96-vuotiaan monarkin kuolema ei peruuttanut muita urheilutapahtumia saarivaltakunnassa, kun muun muassa kriketti, rugby ja golf jatkoivat suunnitellusti perjantain jälkeen.

Kun jopa ruhonjuuritason ja juniorien jalkapallopelit pantiin jäähylle Britanniassa, illan Mestarien liigan ottelu Liverpoolin ja Ajaxin välillä on yksi ensimmäisistä jalkapallo-otteluista koko maassa Elisabet II:n kuolinpäivän jälkeen.

Ottelun alla huolenaiheeksi on noussut se, millaisen reaktion Elisabetin muistohetki aiheuttaa seuran kotistadionilla Anfieldilla. Työväenluokkainen Liverpool tiedetään yhtenä kaikkein kiivaimmista Ison-Britannian hallinnon ja samalla myös monarkian vastaisista kaupungeista. Tämä näkyi muun muassa viime keväänä, kun Liverpoolin kannattajat buuasivat äänekkäästi niin Liigacupin kuin Englannin cupin loppuotteluissa soitetulle God Save the Queen -kansallislaululle.

– Mielestäni on oikein tehdä niin, mutta en usko, että meidän väkemme tarvitsee mitään neuvoja minulta kunnioituksen osoitukseen, Klopp totesi ottelun alla.

– Sellaista minä odotan. Minusta se on selvää, että meidän on tehtävä niin.

Brittilehti The Guardianin mukaan kaikki ottelun yhteydessä toteutettavat muistamiset tapahtuvat Mestarien liigaa hallinnoivan Uefan niin salliessa.

Liverpool ja Ajax kohtaavat Mestarien liigassa tiistai-iltana kello 22 alkaen. C More Sport 2 ja C Moren suoratoistopalvelu näyttävät ottelun suorana.