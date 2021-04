Mitä tehdä jos huoli herää naapurin vanhuksesta? Tällainen on "matalan kynnyksen" työkalu, johon voi tarttua kuka tahansa

Helsingin kaupungin arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari kertoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa, että huoli-ilmoitus on tavallisen ihmisen keino kertoa esimerkiksi vanhuksesta, josta on huolissaan. Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen.

– Suurin osa niistä on läheisten tekemiä, mutta sellaisen voi tehdä myös naapuri, taksikuski tai vaikkapa kaupan myyjä. Eli ihminen jolle nousee huoli jonkun vanhuksen suhteen siitä, miten hän pärjää, Siltari kertoo.

"Kynnys kannattaa pitää hyvin matalana"

Toimintakykyä ylläpitävää toimintaa on jouduttu ajamaan alas koronan aikana ja etenkin ulkoiluun on ollut vähemmän mahdollisuuksia.

On tiettyjä varomerkkejä, joista voi päätellä, että huoli-ilmoituksella olisi paikkansa.

– Ei huoli vanhuksista sinänsä poikkea siinä, että meillä ylipäätään on lähimmäisestä huoli. Kun tekee ilmoituksen, tietää että prosessi lähtee liikkeelle. Ammatti-ihmiset käyvät silloin vaikka paikan päällä tarvittaessa.

Ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti

– Ensisijaisesti toivomme sähköistä ilmoitusta, joka löytyy sivuiltamme. Toivomme että tässä pelataan avoimin kortein ja vanhukselle kerrotaan, että hänestä on herännyt huoli ja huoli-ilmoitus on tehty. Mutta huoli-ilmoituksen voi tehdä myös anonyyminä, Siltari sanoo.

– Helsingissä on luvattoman paljon ypöyksinäisiä vanhuksia, joilla ei ole läheisiä. Tämä huoli-ilmoitus on matalan kynnyksen keino auttaa ihmisiä. Huoli-ilmoitus on välittämistä ja se johtaa hyvään.