Lattialta löydetyn alastoman vanhuksen tapaus järkyttää: Vantaalla huoli-ilmoituksia tehdään joka päivä eikä "turhia ilmoituksia ole" – näin tunnistat avun tarvitsijan

Huoli-ilmoitus ei ole turha

On myös erittäin tärkeää, että ihmiset pitäisivät silmänsä auki toisiaan kohdatessa. Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa ja sen voi tehdä tarvittaessa myös nimettömänä. Tärkeää on tietää itse huolettavan henkilön nimi ja osoite, jotta auttajat osaavat lähteä selvittämään tilannetta tarkemmin.

– Turhia huoli-ilmoituksia ei ole. Jos huoli herää, niin ilmoituksen tekeminen on ihan oikein. Pääsääntöisesti ilmoituksiin reagoidaan päivän sisällä, viimeistään seuraavana päivänä. Huoli-ilmoitus on normaalia läheisestä välittämistä.

Pidä silmällä näitä asioita

Tilanne tulee vaikeutumaan

Huoli-ilmoituksen voi Vantaalla tehdä puhelimitse tai sähköpostilla. Oleellista on ottaa kunnolla selvää, kenestä on ilmoitusta tekemässä ja mistä huoli on herännyt. Avuntarve ei ole menossa minnekään lähivuosina, vaan päinvastoin lisääntymässä samaa vauhtia, kun suuret ikäluokat vanhenevat.