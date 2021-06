"Mitä te oikein pelkäätte, herra presidentti?" Putin väisti kaksi kertaa amerikkalaistoimittajan kysymyksen ja puhui täysin ohi aiheen

– Lista teidän poliittisista vastustajistanne, jotka ovat vankilassa tai kuolleet, on pitkä. Aleksei Navalnyin kannatusjärjestö on julistettu äärijärjestöksi eikä kukaan sitä kannattava saa asettua ehdolle vaaleissa. Haluaisinkin kysyä teiltä herra presidentti, mitä te oikein pelkäätte niin kovasti? kysyi ABC Newsin toimittaja Putinilta.

Putin väitti jo kommentoineensa niin sanottuja ulkomaisia agentteja yhdysvaltalaismedialle, minkä jälkeen hän puhui pitkään siitä, että Yhdysvallat on julistanut Venäjän viholliseksi. Putin sanoi myös, että Venäjä on pahoillaan Yhdysvaltojen puolesta, koska siellä on valloillaan erilaisia äärijärjestöjä ja että hän ei anna saman tapahtua Venäjällä.