Presidentti Biden Ukrainan räjähdysherkästä tilanteesta: "Toivon, että Putin ymmärtää, miten lähellä täysimittaista ydinsotaa ollaan"

Ennennäkemättömiä pakotteita

– Viimeinen asia, jota Venäjä kaipaa, on Suomen päätös muuttaa statustaan. He eivät ole sanoneet tekevänsä niin, mutta he käyvät keskustelua siitä mitä on tosiasiassa meneillään ja miten röyhkeästi Venäjä toimii, Biden sanoi viitaten Nato-jäsenyyteen.