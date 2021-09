Trump tylytti Bidenia ja vihjaili presidenttiehdokkuudella – näin hän yllätysvieraili New Yorkin palo- ja poliisiasemilla WTC-iskujen muistopäivänä

– Katsoin monia puheita ja he sanoivat, että ”menimme sisään (Afganistaniin) ja taistelimme vihollista vastaan”. Se on kaikki totta, mutta he eivät kertoneet, mitä tapahtui viime viikolla. Me antauduimme. Emme voi antaa sen tapahtua, sillä se on tahra maamme maineessa ja se on pahempi tahra kuin koskaan ennen. Se on häväistys, Trump sanoi.