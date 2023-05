Mitä tässä oikeasti lauletaan? Kruunajaislaulu kuningatar Camillalle kuultiin härskisti väärin

"I like vagina Camilla"

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun sosiaalisessa mediassa pähkäillään, mikä sana on kyseessä. Muistatko esimerkiksi kiistan Yannysta ja Laurelista? Vuonna 2018 Twitter-käyttäjä Cloe Feldman jakoi tallenteen, jolla robottimainen ääni sanoo sanan. Osa ihmisistä oli täysin varmoja, että sana on "Yanny", osa taas on yhtä varmoja siitä, että sana on "Laurel". Vuonna 2021 sen sijaan ihmeteltiin videota, jolla voi kuulla yleisön huutavan useitakin eri asioita.