Mitä tapahtui nuorten välillä Helsingin illassa? Poliisi tutkii Tapanilan väkivallantekoa törkeänä ryöstönä

– Rikosnimike on alustavasti törkeä ryöstö, mutta se voi muuttua myöhemmin, kertoo tutkinnanjohtaja Tapio Hyvönen Helsingin poliisista MTV Uutisille.

– Poliisilla on sellainen epäilys, että tapahtumassa on ollut teräase esillä ja jotakin on anastettu.