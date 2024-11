MTV Uutiset näyttää suorana tasavallan presidentin Alexander Stubbin pitämän, itsenäisyyspäivän vastaanottoa koskevan tiedotustilaisuuden.

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanottoa koskeva tiedotustilaisuus alkaa kello 10 Presidentinlinnassa.

MTV Uutiset näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä. Voit seurata lähetystä tämän artikkelin päävideolta.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi puolisonsa Suzanne Innes-Stubb kanssa itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa perjantaina 6. joulukuuta 2024 Presidentinlinnassa Yhdessä-teemalla.

Aiemmin kerrottiin, että vieraiksi on kutsuttu erityisesti henkilöitä, jotka ovat edistäneet yhteisöllisyyttä ja koonneet eri taustoista tulevia ihmisiä yhteen. Vieraiden joukossa on etenkin kulttuurin, kirjallisuuden ja liikunnan avulla suomalaisten yhteisöllisyyttä edistäneitä henkilöitä. Lisäksi kutsuttuina on nuorisotyön ja sosiaalialan ammattilaisia, muun muassa lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen ja mielenterveystyön parissa työskenteleviä henkilöitä.

Sotiemme veteraaneja ja lottia presidenttipari on kutsunut omaan juhlatilaisuuteen Presidentinlinnaan maanantaina 2. joulukuuta. Juhlassa kuullaan muun muassa musiikkiesityksiä.