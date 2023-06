Mitä jos Venäjä hajoaisi Ukrainan sodan seurauksena? "Tätä kehitystä Venäjän johto haukan lailla vahtii"

Venäjän kompastelu Ukrainan sodassa on saanut monet spekuloimaan sitä, että Venäjä saattaisi jopa hajota kymmenen vuoden sisällä. Lindberg näkee, että mikäli näin tapahtuisi, se kävisi ehkä ympärysvaltioiden kautta.

– On spekuloitu sillä, että Venäjän lähellä olevat ympärysvaltiot ja jotkin IVY-maat alkaisivat katsoa että Venäjän johto on niin heikossa asemassa, että nyt he voivat tehdä siitä pesäeroa ja alkaa irtautua. Tätä kehitystä Venäjä varmasti haukan lailla vahtii.