Mikko Rantasella neljän pisteen ilta – yhden askeleen päässä historiallisesta saavutuksesta

Rantasella on tältä kaudelta nyt tehot 49+43. Rantasen seuraava maali on TPS:n kasvatille kauden 50:s. Saman rajapyykin on onnistunut ylittämään vain kaksi suomalaispelaajaa, Jari Kurri ja Teemu Selänne. Kurri teki urallaan neljä kertaa 50 maalia ja Selänne kolmesti.