Mitä ikinä teetkin, älä yritä säästää polttoainelaskussa näin – "täysin turha vaaran aiheuttaja" työllistää meripelastajia

Suomen Meripelastusseura kertoo tiedotteessaan, että vapaaehtoisilla meripelastajilla on ollut alkukesän aikana polttoaineen loppumisesta johtuvia tehtäviä selvästi keskimääräistä enemmän.

Polttoaineen loppuminen kesken venereissun on työllistänyt vapaaehtoisia meripelastajia jo vuosia. Tavanomaisena kesänä tästä johtuvien keikkojen osuus on 4–6 prosenttia, mutta tänä kesänä polttoaineen loppuminen on ollut syynä useammassa kuin joka kymmenennessä tehtävässä.