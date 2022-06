Bensan kallistuminen näkyy myös veneasemilla: Hinta käynyt jo lähes kolmessa eurossa – "Huolimaton kuljettaja voi helposti kaksinkertaistaa polttoaineenkulutuksen"

– Huolimaton kuljettaja voi helposti kaksinkertaistaa veneen polttoaineenkulutuksen samalla ajomatkalla. Ajotavan jälkeen yksi tärkeimmistä kulutukseen vaikuttavista tekijöistä on veneen pohjan puhtaus, alumiiniveneitä valmistavan Busterin markkinointipäällikkö Johan Finnberg sanoo.

Veneiden kulutusta vertaillaan yleensä kertomalla kulutus meripeninkulmaa kohti (litraa / mpk). Liukuvalle veneelle on tyypillistä, että liukukynnyksen lähestyessä polttoaineenkulutus kasvaa melko jyrkästi laskeakseen jälleen, kun päästään runko-moottori -yhdistelmän taloudellisimmalle nopeusalueelle.

Taloudellisen nopeuden valinnan lisäksi tärkeää on perämoottoriveneen trimmaaminen. Trimmaamalla eli moottorin ja perälaudan kulmaa muuttamalla saadaan liukuvan veneen keulaa ylemmäs ja vesilinjaa lyhyemmäksi.

– Vene liikkuu taloudellisesti silloin, kun se ei kynnä eli vesilinja on sopivan lyhyt ja märkäpinta-ala pieni, neuvoo Busterin tuotekehitysjohtaja Kalle Kanerva tiedotteessa.

– Ero on huima ajettaessa vaikka puolikaasulla eri trimmeillä. Paras trimmiasetus löytyy helposti kokeilemalla. Trimmiä kannattaa myös säätää matkan aikana esimerkiksi kuorman tai sääolosuhteiden, kuten aallokon muuttuessa, Juusti neuvoo.

Veneen noustua liukuun moottoritrimmiä aletaan vähitellen nostaa, kunnes moottorin ääni alkaa muuttua ja nopeus kasvaa. Kaasua voi samalla vähentää. Trimmin ylärajan ylittyessä moottorin ääni kovenee ja vauhti hidastuu, vaikka moottorin kierrosluku nousee. Tällöin moottori on noussut liian ylös vedestä ja potkuri lyö tyhjää.

– Kokeilemalla oppii nopeasti ymmärtämään, milloin veneen kulku on mahdollisimman kevyttä ja taloudellista. Tässä auttaa myös veneen kulutusmittarin seuraaminen, Kanerva sanoo.

Polttoainetalouden kannalta paras nopeusalue on erilainen jokaisen rungon, moottorin ja potkurin yhdistelmällä. Esimerkiksi Buster Lx:llä ja Yamaha F60 -perämoottorilla se on kahden hengen kuormalla noin 15–23 solmua, jolloin kulutus pysyy suunnilleen 0,5 litrassa meripeninkulmaa kohti. Taloudellisimmalla matkanopeudella Buster Lx:n tuntikulutus on noin kahdeksan litraa.