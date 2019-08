Esan veneen moottori syttyi yllättäen ilmiliekkeihin: Vaahtosammuttimista ei ollut apua, onneksi poliisi ennätti hätiin – "Lähellä oli, että olisi käynyt pahemmin"

Poliisi paikalla hetkessä

Venepalot lisääntyneet

– On pistänyt silmään, että tänä kesänä meille on tullut aiempaa enemmän ilmoituksia syttyneistä paloista, Stenberg kertoo.

Venetulipaloja on Stenbergin mukaan kirjattu tänä kesänä peräti parisenkymmentä maanlaajuisesti, kun tavanomaisena kesänä määrä lasketaan yhden käden sormilla. Kaikki venepalot eivät kuitenkaan näy Meripelastusseuran tilastoissa.

Selittäviä tekijöitä määrän nousulle on Stenbergin mukaan vaikea arvioida. Syitä tulipaloille on erilaisia. Usein kyse on teknisestä viasta.