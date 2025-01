Onko TPS suurseura? Tämä fakta saa Karri Kiven parahtamaan: "Miten se on edes mahdollista?"

SM-liigan kaikkien aikojen menestyneimpiin seuroihin kuuluva TPS on ajautunut vaikeaan asemaan. Karri Kivi ja Teemu Niikko perkasivat turkulaisten nykytilannetta Liigaviikossa.

TPS:stä puhutaan yhä tänä päivänä usein suurseurana. Kivi ja Niikko kuitenkin torppaavat tämän narratiivin. TPS:n menestys, vetovoima ja taloudenpito ovat tällä hetkellä korkeintaan keskikastia.

– Se, että Turun kokoisesta kaupungista tulee joukkue, jonka pelaajabudjetti on seitsemänneksi suurin, se on tosi isojen kysymysmerkkien takana. Miten se on edes mahdollista? Kivi puuskahtaa.

Liigaviikko nostaa pöydälle esimerkin: HPK on voittanut viimeisen 19 vuoden aikana enemmän Suomen mestaruuksia kuin TPS, mutta hämeenlinnalaiset ovat saaneet pitää statuksensa pienenä maakuntajoukkueena.

Onko TPS suurseura? Katso Liigaviikon perusteellinen möyhintä pääkuvan videolta!

Perkaukseen pääsee myös TPS:n urheilujohtajan Rauli Uraman valtakausi. Reilut kuusi vuotta seurassa toimineen Uraman aikana turkulaisten tulostaso on heitellyt rajusti. Mukana on kaksi yllättävää finaalipaikkaa, mutta myös viime vuosikymmeneltä tuttuja alempia sijoituksia.

– Organisaatiosta on tullut sellaista (fiilistä), että ollaan kuin nyrkit taskussa. Väkisin vetämistä. Jussi Ahokkaankin kommentti pakkoträpistä urheilujohdon puolesta hänen niskaansa, Kivi pohtii TPS:n nykytilaa.

Kiven mielestä TPS:stä välittyy tänäkin päivänä tietynlainen kireä tunnelma.

Tommi Miettisen valmentaman TPS:n kausi jatkuu perjantaina vierasottelulla HPK:ta vastaan.