Mitä ihmettä? Turun kaupallinen keskusta on nyt Turku Center

Kaupallisen keskustan uudeksi yhteiseksi brändin nimeksi on lanseerattu Turku Center.

– Kaupan murros nyt ja tulevaisuudessa tuo merkittäviä haasteita elinvoimaiselle keskustalle ja tästä syystä kaupungin keskustavisiossakin on haluttu painottaa kaupallisesti houkuttelevan keskustan merkitystä.

Elämää 24/7

Turku Center -brändin on luotu alustabrändiksi, ja sen sisällöt ovat kaikkien keskustayritysten käytössä, kun yritys haluaa kertoa oman liiketoiminnan sijainnista Turun ydinkeskustassa.

Turku Centerin ydinlupaus on aina liikkeessä. Lupauksen taustalla on ajatus, että keskusta on 24/7 elävä palvelu- ja elämyskokonaisuus.