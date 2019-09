Mitä ihmettä? Ruotsalaisprofessori esitti ihmislihan syönnin keinoksi taistella ilmastonmuutosta vastaan: "Suurin osa ihmisistä pitää ajatusta inhottavana"

Tabuja vaikea murtaa

– Ihmislihan syömiseen toki liittyy paljon tabuja, joita on vaikea murtaa. Niin on ollut historian saatossa ainakin länsimaissa. Suurin osa ihmisistä pitää ajatusta inhottavana ja vaikeana, sanoo Söderlund.

Ihmislihan syöntiä koskevat ennakkoluulot liittyvät professorin mukaan esimerkiksi siihen, että kyse on kuolleesta ihmisestä, joka on itsessään jonkinlainen tabu.

– Ihmisen murhaamista pidetään villinä ja lisäksi meissä on syvällä ajatus siitä, että ruumista ei saa häpäistä. Suuri yleisö on konservatiivinen sellaisia asioita kohtaan, joihin he eivät ole tottuneet. Siksi on helppo ymmärtää, että he eivät ole halukkaita kokeilemaan ihmislihaa.