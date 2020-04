Mitä ihmettä ovat koronabondit? Mitä Suomi niistä ajattelee? – Euroopan talous on ahdingossa, johon etsitään kuumeisesti ratkaisua

Käynnissä oleva koronakriisi on runnellut eurooppalaisten maiden taloutta poikkeuksellisella tavalla – elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kutsui koronatilannetta jo "Suomen taloushistorian pahimmaksi vaiheeksi".

"Yhteisen riskinjaon tarvetta ei voi liikaa korostaa"

Euromaat ottaisivat siis lainoja, joiden riskit ja kustannukset jaettaisiin yhdessä. Puhetta on ollut jopa bondeista yli biljoonan eli tuhannen miljardin euron edestä.

Suomalaisista koronabondeja on tuonut julkisesti esiin esimerkiksi Suomen Pankin pääjohtaja, Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen Olli Rehn.

– Tämä on euroopanlaajuinen kriisi ja vaatii euroopanlaajuista ratkaisua, Rehn kommentoi viime viikolla Blombergille .

Kulmuni IL:lle: "Koronabondit eivät ole tarpeellisia"

Koronabondeista on riidelty jo viikkoja.

Tämä ei sinänsä yllätä: yhteinen laina on suhteessa edullista niille valtioille, jotka joutuvat maksamaan yksin lainaa ottaessaan kallista korkoa, mutta suhteessa kalliimpaa sellaisille valtioille, jotka saavat markkinoilta itsenäisesti halpaa lainarahaa.

Satoja miljardeja hätäapuun

Euroopan komissio on esimerkiksi ehdottanut jopa 100 miljardin euron yhteistä työttömyysturvarahastoa. EU lainaisi uudesta rahastosta jäsenmaille rahaa, jolla voisi tukea esimerkiksi töistä lomautettuja kansalaisia.

Komissio on jo aloittanut 37 miljardin euron tukiohjelman jäsenmaille, ja valtioiden tukeen liittyviä taloudellisia säädöksiä on löysennetty väliaikaisesti.

Keskusteluissa on pohdittu myös esimerkiksi Euroopan vakausmekanismin hyödyntämistä. Vuonna 2012 eurokriisin yhteydessä kriisimaita varten perustetulla rahastolla on yli 400 miljardin euron lainanantokapasiteetti.

Julkisesti on ehdotettu myös erilaajuisia uusia koronarahastoja. Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholz on ehdottanut vähintään 200 miljardin euron hätäpakettia. Myös Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire on pitänyt esillä ajatusta väliaikaisesta rahastosta.