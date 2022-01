Mitä ihmettä? Joensuuhun saatiin oma Stonehenge – rakentamiseen tarvittiin jopa lumitykkiä, tältä veistos näyttää!

Veistos jököttää räväkästi valaistuna ja katsoo Saimaan suuntaan. Siinä on kaikkiaan 23 lumista kiveä, joista korkeimmat ovat melkein kuusi metriä. Pikkutarkasti samassa mittakaavassa kuin aito ja arvoituksellinen Stonehenge.

– Aloitettiin 27. päivä joulukuuta. Seitsemän päivää viikossa on tehty, 15-18 tuntia päivässä joka päivä, sanoo valotaiteilija Kari Kola.

– Kymmenkunta ukkoa. On tässä vähän perspektiiviä siihen mitä se on ollut aikanaa rakentaa se oikea Stonehenge ilman koneita oikeista kivistä, että on tässä mennyt ihan aamusta iltaan, Kola naurahtaa.