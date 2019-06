Mitä antaa lahjaksi hallitsijoille, joilla on jo kaikkea? – Nämä lahjat vaihtoivat omistajaa, kun Donald Trump ja kuningatar Elisabet kohtasivat

Trump sai harvinaisen kirjan

Kuningatar antoi presidentti Donald Trumpille harvinaislaatuisen kirjan, ensimmäisen painoksen vuonna 1959 ilmestyneestä ”The Second World War”, joka nimensä mukaisesti kertoo toisesta maailmansodasta, ja jonka on kirjoittanut Winston Churchill .

Kuningattarelle Tiffany & Co:n kukkakoru

Kuningattaren puolisolle, prinssi Philipille Trumpit antoivat räätälöidyn Air Force One -takin ja amerikkalaisen kenraalin ja tunnetun toisen maailmansodan aikaisen komentajan James Doolittlen signeeratun omaelämäkerran ”I Coul Never Be So Lucky Again.”