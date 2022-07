Mistä tietää, mikä vauvalla on hätänä? Näin opit ymmärtämään pienokaistasi: "Kaikkein tärkeintä vauvalle on…"

Pienen vauvan lohduton itku voi joskus olla hermoja raastavaa vanhemmille. Miksi se nyt itkee? Onko vauvalla nälkä, väsymys, vatsa kipeänä, hampaita tulossa, vai mistä tällä kertaa kiikastaa? Voiko itkun sävystä muka päätellä, mikä vauvalla on hätänä?

– Vauvojen viestinnässä on paljon universaaleja, kaikille vauvoille yhteisiä piirteitä. Mutta ihan pienestä pitäen oman vauvan temperamentti tietenkin vaikuttaa viestintään ja etenkin viestien voimakkuuteen, Pöyhönen kertoi Lapsimessuilla järjestetyllä luennolla.

Tällaista on pienen vauvan viestintä

Vauvan viestintä on sanatonta ja viestinnässä on monenlaisia tasoja. Viestit voivat olla todella hienovaraisia ja pieniä. Ne voivat olla ilmeitä, eleitä tai esimerkiksi hentoja äännähdyksiä. Vauvalla on kuitenkin myös keinot lisätä viestien intensiteettiä.