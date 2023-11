Mistä juutalaisviha kumpuaa?

– Puhumme erilaisista olosuhteista, eli en vertaa suoraan niitä tapahtumia, mutta antisemitismi, joka on herännyt Hamasin teon jälkeen, on yhdistävä tekijä, Kokkonen sanoo.

Toimittaja Juhani Huttusen mukaan juutalaisviha on syvällä rakenteissa ja kulttuurissa, ja on hyvin monimuotoinen ilmiö. Hänen mukaansa juutalaisviha on suuressa määrin uskomusjärjestelmä ja osa maailmankatsomuksellista ajattelua, jossa on ongelma.