Viharikokset juutalaisia vastaan räjähtäneet historialliselle tasolle USA:ssa – koulut ja synagogat palkkaavat kiireellä aseistautuneita vartijoita

Yhdysvalloissa on maailman toiseksi eniten juutalaisia heti Israelin jälkeen ja Israelin voimakas vastaisku Gazaan on lisännyt protesteja Israelia vastaan.

– Vapauttakaa Palestiina! Nouskaa kapinaan, huutavat mielenosoittajat Manhattanilla.

Äärijärjestö Hamasin Israelin hyökkäyksen jälkeen Yhdysvalloissa on nähty protesteja lähes päivittäin palestiinalaisten puolesta.

– En halua kahden valtion mallia. Palestiinalaiset ansaitsevat alueen kontrollin. He ovat osoittaneet, että he osaavat olla rauhanomaisia, sanoo August MTV Uutisille. August on yksi mielenosoittajista, eikä halua antaa sukunimeään.

Protesteissa vastustetaan pääasiassa Israelin Gaza-politiikkaa ja pommituksien jalkoihin jäävien gazalaisten siviilien tappamista. Tulitaukoa vaativissa protesteissa on ollut mukana myös juutalaisia. Osa protestien järjestäjistä ja maan opiskelijajärjestöistä on kieltäytynyt tuomitsemasta Hamasin iskua, ja se on suututtanut muun muassa monissa juutalaisyhteisöissä.

– Se, että ei tuomitse Hamasin barbaarista hyökkäystä, jossa vauvoilta leikattiin päitä pois ja ihmisiä poltettiin, kertoo siitä, että protestien juuret ovat antisemitistisiä, eivät pelkästään antisionistisia, arvioi American University -yliopiston juutalaishistorian professori Pamela Nadell MTV Uutisille.

Joelta merelle

Pelkästään New Yorkin kaupungin jännitteistä kertonee jotain se, että osa juutalaiskouluista ja synagogista on palkannut kiireellä aseistautuneita vartijoita väkivallan pelossa.

– Israel on terroristovaltio! Joelta merelle, Palestiina tulee olemaan vapaa, jatkavat mielenosoittajat iskulauseitaan.

– Koko iskulause kuuluu: Joelta merelle, Palestiina tulee olemaan vapaa. Sen voi tulkita kahdella tavalla. Yksi tapa on ajatella, että se on metafora sille, että palestiinalaisille halutaan oma valtio. Mutta minä olen vakuuttunut, että se ei ole mitä moni tarkoittaa. Se mistä he puhuvat on Israelin tuhoaminen ja sen asukkaiden murhaaminen, Nadell sanoo.

Viharikokset nousussa

Retoriikka ei ole juutalaisyhteisön ainoa huoli. Liittovaltion poliisi FBI:n johtaja Christopher Wray varoitti viime viikolla historiallisesta antisemitismistä eli juutalaisvastaisuudesta. Wrayn mukaan juutalaisia vastaan hyökätään koko poliittisesta kirjosta eli äärioikealta ja äärivasemmalta.

Viranomaiset ovat myös erittäin huolissaan kasvavista viharikoksista muslimiyhteisöjä vastaan. FBI:n johtajan mukaan juutalaiset ovat nyt kohteena 60 prosenttia kaikista maan uskontoihin kohdistuvista viharikoksista, vaikka väestöstä juutalaisia on vähän yli kaksi prosenttia.

Viime vuonna FBI:n tilastoihin on kirjattu juutalaisia vastaan 1124 viharikosta ja muslimeja vastaan 158. Vähän yli yksi prosentti Yhdysvaltain asukkaista on muslimeja, joten väestömääriin suhteutettuna juutalaisia kohtaan tehtiin viime vuonna yli kolminkertainen määrä viharikoksia. Viranomaiset pelkäävät hyökkäyksien lisääntyvän sekä muslimeja että juutalaisia vastaan konfliktin edetessä.