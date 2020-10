Juutalaisvastaisuuden nousu Saksassa huolestuttaa: koronavirus on lisännyt antisemitistisiä asenteita ja salaliittoteorioita

Juutalaisiin kohdistuva antisemitismi ja hyökkäykset ovat nousussa Saksassa. Niiden taustalla vaikuttaa myös koronapandemia, joka on nostanut esille juutalaisvastaisia salaliittoteorioita.

Jyväskylän yliopiston äärioikeistoon perehtyneen tutkijan Tommi Kotosen mukaan äärioikeistolaisissa ryhmissä näkyy ajatuksia, joissa pandemia on yhdistetty antisemitistisiin teorioihin.

– Jotkut äärioikeistolaiset ryhmät ovat esittäneet asian niin, että pandemia on globalisaation tulos ja heidän käsityksensä mukaan itse globalisaatio on jonkinlainen juutalainen salaliitto. Heidän ratkaisunsa ongelmaan on nationalismi ja kansallisvaltion nousu.