Syyria on ollut Venäjän läheinen liittolainen, mutta nyt Venäjällä on tärkeämpääkin tekemistä Ukrainan sodan takia. Venäjän parlamentin ylähuoneen varapuhemies Konstantin Kosatshjov sanoi sen suoraan: Syyrian on pärjättävä mahdollisen sisällissotansa kanssa yksin. Varapuhemies kommentoi Venäjän uutistoimisto Interfaxille.

Kenenkään ei pidä vuodattaa kyyneleitä al-Assadin hallinnon kaatumisesta, Yhdysvalloista kommentoidaan Syyrian tilannetta.

Yhdysvallat jatkaa operaatiotaan normaalisti Syyrian itäosissa, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön Lähi-idän alueen varapääsihteeri Daniel Shapiro uutistoimisto Reutersille.

– Syyrian kaoottinen tilanne voi antaa Isisille tilaa aktivoitua uudelleen ja suunnitella uusia operaatiota. Me jatkamme työtä kumppaniemme kanssa varmistaaksemme järjestön lopullisen tappion Syyriassa, Shapiro kommentoi.

Kapinalliset kertoivat varhain sunnuntaina vallanneensa pääkaupunki Damaskoksen. Presidentti Bashar al-Assadin väitetään paenneen maasta. Ei ole varmaa, oliko hän lentokoneessaan, joka katosi tutkasta suurkaupunki Homsin yläpuolella.

Kapinallisia johtavan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) komentaja ja Syyrian mahdollinen tuleva johtaja Abu Muhammad al-Jawlani kuului aiemmin al-Qaidaan yhdistettyyn Nusraan. Al-Jawlani teki jihadistijärjestöön kuitenkin pesäeron jo vuonna 2016.

Bashar al-Assad peri vallan isältään vuosituhannen vaihteessa. Hafez al-Assad johti Syyriaa vuodesta 1971 aina kuolemaansa saakka vuonna 2000. Syyrian sisällissota alkoi vuonna 2011 leimahtaen hallituksen vastaisista mielenosoituksista Turkin tuella.