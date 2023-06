Missä menee ilmaisen mainoksen ja varastamisen raja? Kännykkäkuvaaminen myllertää keikkakulttuuria

Kuumaa -yhtyeen kiertuemanageri Konsta Viipuri on seurannut keikkakulttuurin muutosta lavojen sivustoilla jo vuosia, ja hän on huomannut suomalaisessa yleisössä ulkomaalaisen keikkayleisön piirteitä etenkin viime vuosina – kaikki taltioidaan puhelimeen.



– Kärjistetysti voisi sanoa, että mitä nuorempi yleisö on, sitä enemmän kuvaamista tapahtuu, Viipuri kuvailee.



Suomalaisen keikkajärjestäjän Fullsteam Agencyn markkinointijohtaja Jenni Valtiala kertoo kuvaamisen olevan nuorille luonnollinen tapa tulkita elämää ja ympäröivää maailmaa.



– Nuoret ovat kasvaneet älypuhelimien kanssa. Kuvaaminen on usein heidän tapansa nauttia keikasta ja ilmaista itseään ja kokemustaan.



Toisaalta kuvaaminen myös vie väkisinkin huomiota keikasta muualle. Pelkän kuvaamisen rinnalla enää ei ole epätavanomaista, että videoita ladataan sosiaalisen median alustoille jo esityksen aikana.



– Varmasti tulee aika reaaliaikaista raporttia esimerkiksi Tiktokiin, sitä en epäile, Valtiala lisää.



Viipuri pohtii, jääkö yleisöltä osa keikkakokemuksesta saamatta, jos suurimman osan keikasta katsoo ruudun läpi. Toisaalta hänestä kuvaaminen mahdollistaa sen, että kokemus jatkuu keikan jälkeenkin.



– (Aiemmin) keikan jälkeen saattoi hyvällä lykyllä nähdä sanomalehdessä kaksi kuvaa edellisen illan tunnelmasta. Nyt katsojalla saattaa olla kymmeniä tai jopa satoja videopätkiä keikalta, ja niitä voi fiilistellä vielä pitkään. Kuvaaminen tuo myös siinä mielessä varmasti lisäarvoa asiakkaalle.