Miss Suomi Petra Hämäläinen lähtee kansainvälisiin missikisoihin syksyllä – näin hän valmistautuu

Hallitseva Miss Suomi Petra Hämäläinen työskenteli ennen misseyttä mallina. Hämäläinen on kiitollinen, että hän on saanut missivuoden aikana kokea paljon, mitä ei olisi saanut mallintöiden ohella kokea. MTV Uutiset tapasi Hämäläinen Porissa SuomiAreena-tapahtumassa, missä hän on töissä.

– Tämä vuosi on tuonut paljon ja olen oppinut itsestäni uutta. Missintyö on paljon monipuolisempaa kuin mallintyöt. Tänä vuonna olen päässyt muun muassa juontamaan ja olen ollut kartturina ralliautossa. Minusta on ihanaa, että pääsee näkemään ja kokemaan kaikkea.

Hämäläinen on työskennellyt missivuotensa aikana myös kotitalousopettajana, ja hänellä oli pidempi sijaisuus helsinkiläisessä koulussa. Syksyllä on luvassa pientä muutosta töihin.

– Syksyllä on tiedossa luokanopettajan töitä ala-asteella, kun nyt olin yläasteella kotitalousopettajana.

Hämäläinen edusti Suomea Miss Universum -kilpailuissa New Orleansissa tammikuussa.

– Syksyllä on tiedossa toiset kansainväliset kilpailut Aasian suunnalla. Ne ovat näitä isompia kisoja, mitä järjestetään.

– Nyt on tietämystä huomattavasti enemmän, kun olen käynyt Universumeissa. Osaan keskittyä tiettyihin asioihin paremmin, mitä aiemmin. Englannin puhuminen on myös tosi tärkeää. Nyt minulla on hyvä tilanne, kun siskoni on käymässä Sydneystä avopuolisonsa kanssa ja he puhuvat pääosin englantia, niin saan hyvää harjoitusta kesän aikana, Hämäläinen kertoi.