Miss Suomi Paula Joukanen on saanut kuulla näyttävänsä aivan Adelelta – julkaisi kuvaparin: "Voisi olla isosiskosi"

Miss Suomi -kilpailun voittanut Paula Joukanen kertoo, että hänen on usein kommentoitu näyttävän laulaja Adelelta . Joukanen julkaisi Instagramissa kuvaparin ja pyysi seuraajiltaan mielipidettä asiaan. Hän ei itse huomaa yhdennäköisyyttä.

– Adele on upea, ja paljon samaa, voisi olla sun isosisko. Mutta silti siisteintä on, että muistaakseni olet ensimmäinen punahiuksinen Miss Suomi ja se vasta on upeeta, eräs kirjoittaa.