Miss Helsinki -finalistit poseeraavat näyttävissä bikinikuvissa

Ella Virto

– Naiseus on voimakkuutta, kauneutta, itsensä rakastamista ja itsevarmuutta tehdä sitä mitä kohtaan koen intohimoa. Se on rohkeutta olla minä.

Michelle Svård

– Naiseus on ihanaa, saan olla juuri sellainen kun haluan. Naiseus on kauneutta, ystävyyttä, huolehtimista, tunteita, omista tarpeista kiinni pitämistä ja bosslady meininkiä. Ennen kaikkea on kuitenkin ihanaa elää naisena Suomessa. Meidän yhteiskunnassa naisella on suht hyvä olla, ja on upeaa että nainen saa olla oma itsensä siinä missä mieskin. On oikeus edetä urallaan, ja tehdä työtä josta ansaita rahaa.