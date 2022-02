Miss Suomi Essi Unkuri nähdään Salatuissa elämissä: "Olen aina tiennyt, että näytteleminen on se minun juttuni"

– Tämä on yksi unelmieni täyttymyksistä, aivan niin kuin Miss Suomi -titteli. Täällä on niin hyvä yhteishenki, että kyllä tällaiseen työpaikkaan voisi tottua, Unkuri myhäilee tyytyväisenä.

– Näyttelen asiakasta, joka on, no, hieman pettynyt, Unkuri vastaa salaperäisenä.

Unkuri on vieraillut muun muassa Rantabaari-sarjassa. Vuonna 2022 ilmestyy myös kaksi elokuvaa, jossa hän on mukana: englanninkielinen kauhukomedia The Creeps, sekä komediapoppoo Biisonimafian elokuva MC Helper. Unkuri on ollut tiimissä mukana jo nelisen vuotta.