Sinkut paljaana -sarjan viidennen kauden sinkut on julkistettu.

Sarjassa näyttävästä ulkonäöstään tunnetut sinkut lähtevät deiteille paljaina omina itsenään, ilman omaa tyyliä, meikkiä ja muotivaatteita. Kussakin jaksossa käsitellään yhden päähenkilön ajatuksia eri suhdemalleista ja tavataan kolme deittiehdokasta. Sarjan juontaa Emma Karasjoki.

Tässä ovat sarjan viidennen kauden sinkut:

SCHARLIINA ERÄPURO



Scharliina Eräpuro.

Aurinkoinen ja luova Scharliina Eräpuro on 25-vuotias laulaja, näyttelijä ja Miss Suomi -finalisti 2023. Scharliinalla on traumaattinen lapsuus, ja hän on kokenut henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Scharliinan perustaman Little Girl Project -hyväntekeväisyysorganisaatio pyrkii ennaltaehkäisemään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Hän käsittelee kokemaansa myös musiikin avulla.

Scharliina uskoo täysmonogamiaan ja perinteisiin parisuhdearvoihin. Hänelle suhteessa tärkeää ovat lojaalius ja rehellisyys sekä molemminpuolinen kunnioitus. Scharliina ei usko deittiappeihin vaan toivoo löytävänsä sielunkumppanin, jonka kanssa voi jakaa sekä arkea että luovuutta.

"Mä luulin, et mä olin täysin yksin näissä traumoissa ja kokemuksissa."

SARA DIOSA

Sara Diosa.

Näyttävä ja sanavalmis Sara Diosa on 36-vuotias aikuisviihteen ammattilainen. Sara kuvailee itseään ääri-itsenäiseksi, koska joutui lapsena viettämään paljon aikaa yksin. Saralla on useita rakastajia, miehet ovat hänelle hauskanpitoa, eikä hän kaipaa syvempiä suhteita. Sara ei koe tarvitsevansa vakituista kumppania.

Sara kritisoi yhteiskunnan moraalista suhtautumista aikuisviihteeseen ja uskoo, että seksuaalisuus on ihmisen elämän ydin. Sara on halunnut pienentää rintojaan, mutta toistaiseksi se ei ole mahdollista hänen aikuisviihdetyönsä vuoksi. Miesten on usein vaikeaa ymmärtää Saran kahta puolta: Jumalatar Diosaa ja yksityistä Saraa. Nyt Sara etsii kumppania, joka osaisi kohdata hänet kokonaisena.

"Mä metsästän nuoria miehiä, joiden ikä alkaa kakkosella."

TOMI LAPPI

Tomi Lappi.

Komea ja syvällinen Tomi Lappi on 33-vuotias helsinkiläinen esiintyvä taiteilija, malli ja tanssija, joka toimii myös henkisenä valmentajana. Tomin maailmankatsomuksessa on tilaa ristiriitaisille totuuksille. Tomi uskoo vahvasti astrologiaan ja ihmisten energiatyyppeihin. Tomi pitää tärkeänä itsetuntemuksen syventämistä ja oman näköisen elämän elämistä.

Tomi haluaa purkaa häpeää homoseksuaalisuuden ympäriltä ja haastaa omassa elämässään myös kaavamaiset parisuhdemallit. Hän on ollut erilaisissa intiimeissä ihmissuhteissa ja on avoin erilaisille vaihtoehdoille.

“Onnistuneen parisuhteen mittari ei ole sen kesto.”

JULIA SUUTARI

Julia Suutari.

Suloinen ja vahva Julia Suutari on 33-vuotias meikkaaja ja baddie coach Helsingistä. Vaikean suhteen ja eron jälkeen Julia koki voimaantumisen ja haluaa auttaa muita naisia vapautumaan epävarmuudesta ja löytämään oman energiansa.

Julia haluaa provider-miehen, jolta hän kaipaa fyysistä, henkistä, emotionaalista ja taloudellista turvaa. Hän haluaa olla miehen "dream girl". Julia on ollut yli vuoden selibaatissa ja on nyt valmis deittailemaan uudelleen. Julialla ei ole koskaan aiemmin ollut turvallista miestä elämässään.

“Mä haluun itselleni provider-miehen.”

ELISA MALIK

Elisa Malik.

Hersyvä ja avoin Elisa Malik on 28-vuotias sisällöntuottaja Helsingistä. Elisa on kasvanut hindulaisessa perheessä ja pohtii nyt järjestetyn avioliiton mahdollisuutta. Hän unelmoi omasta perheestä, tyttärestä ja turvallisesta kodista. Elisa uskoo universumiin ja karmaan sekä sielunkumppaneihin.

Elisa on aina kamppaillut ulkonäköpaineiden kanssa kahden kulttuurin välimaastossa ja on joutunut useasti kritiikin kohteeksi. Elisa pyrkii edistämään tyttöjen ja naisten oikeuksia, sillä kokee, että on myös itse ollut epätasa-arvoisessa asemassa sukupuolensa vuoksi. Elisa etsii vierelleen luotettavaa miestä.

“Oon sanonut, että mulle voi järjestää avioliiton.”

OONAMILLA ITÄMETSÄ

Oonamilla Itämetsä.

Säkenöivä ja tiedostava Oonamilla Itämetsä on 24-vuotias media-alan moniosaaja ja somevaikuttaja. Lapsuuden kasvuympäristö on aiheuttanut hänelle arvoristiriitoja. Oonamilla on kasvanut liberaalissa sateenkaariperheessä ja samalla osa hänen suvustaan on konservatiivisia kristittyjä.

Biseksuaali Oonamilla haaveilee suhteesta, jossa on paljon arjen romantiikkaa. Hän uskoo vahvasti siihen, että jokaisella on oikeus rakastaa ja olla rakastettu omana itsenään. Oonamilla toivoo voivansa edistää tätä ajattelua omalla esimerkillään ja hänen feministiset ja liberaalit arvonsa näkyvät kaikessa, mitä hän tekee.

“Jokaisella on oikeus rakastaa ja olla rakastettu omana itsenään.”

Sinkut paljaana -sarjan viides kausi Yle Areenassa 1. tammikuuta sekä Yle TV2:ssa 6. tammikuuta alkaen.