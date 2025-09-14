Minna Kuukka kertoi suorassa TTK-lähetyksessä olevansa uuden kynnyksellä, kun hänen kaksoset ovat muuttamassa pian kotoa ja aloittamassa itsenäisen elämän.
Radiojuontaja Minna Kuukka kertoi elämänsä käännehetkestä, joka on pian käsillä. Kuukka joutuu pian päästämään kaksoset Jooan ja Violan pesästä. Aikuisuuden kynnyksellä olevat lapset ovat pian muuttamassa pois kotoa.
– Niin se kuuluukin mennä. Se on tietysti haikeaa. Vanhempana sitä haluaisi pystyä lupaamaan, että kaikki menee hyvin. Mutta minulla ei ole sellaisia valtuuksia, Kuukka sanoi.
Kuukan kaksoslapset olivat TTK-yleisössä seuraamassa äitinsä tanssia. Vappu Pimiä kysyi tanssin päätteeksi, että miltä tuntui kun lapset olivat seuraamassa äitiään paikan päällä.
Kuukka herkistyi ja sanoi, että toivoo ettei hänen lastensa tarvitse hävetä äitiään.
Kuukan pelko osoittautui turhaksi, sillä niin yleisö kuin tuomarit pitivät Kuukan ja Ahdin esityksestä.
– Sinulla on luontainen flow, Jukka Haapalainen sanoi.
Minna Kuukka ja Mikko Ahti saivat foxtrotistaan 19 pistettä.