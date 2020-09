Jussi Saramo opetusministeriksi Li Anderssonin perhevapaan ajaksi

Ensimmäistä lastaan odottava Andersson jää vapaalle joulun tienoilla ja on palaamassa ministeriksi ensi kesänä.

– Suomi on pärjännyt koronakriisin keskellä muihin verrattuna hyvin, mutta hallituksella on silti edessään vaikea kevät. On aivan olennaista, että jatkamme samaa vastuullista linjaa, jossa koronakriisin varjolla ei aleta syrjäyttää ihmisiä leikkaamalla hyvinvointivaltiosta. Siihen työhön myös ministerinä sitoudun, Saramo sanoo Vasemmistoliiton tiedotteessa.