Vasemmistoliitto valitsee uutta puoluejohtoa – ilman vastaehdokkaita jäänyt Li Andersson jatkaa keulassa

Ehdolle asettuneista viisi on suurelle yleisölle tuntematonta, kuudes on kansanedustaja Jussi Saramo. Ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen ei hae jatkokautta. Sarkkinen odottaa lasta ja on jäämässä vanhempainvapaalle marraskuussa.