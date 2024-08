Ministeri Rantanen on kertonut avoimesti perheensä tilanteesta – näin hänestä tuli omaishoitaja

Sisäministeri Rantanen on ollut tyttärensä omaishoitaja nyt 29 vuotta, sillä Jenna- tyttärellä on vaikea kehitysvamma. Hän ei puhu eikä liiku itsenäisesti.

"Äitiä ei voi kukaan sijaistaa"

Rantanen on kertonut avoimesti julkisuudessa omaishoitajuudestaan vuosien varrella eri haastatteluissa, viimeksi tänä kesänä Ilta-Sanomien haastattelussa.

Syy poliittiseen uraan

Rantanen on kertonut muun muassa Uuden Suomen blogissaan, että hänen tyttärensä on ollut yksi syy siihen, miksi hän on lähtenyt mukaan politiikkaan.