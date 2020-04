Ministeri Haatainen pyysi Huoltovarmuuskeskusta selvittämään maskifiaskon – Jussi Halla-aho suhtautuu epäileväisesti: "En ole tutkiva viranomainen, mutta..."

Erikoisten käänteiden seurauksena työministeri Tuula Haatainen (sd.) ilmoitti tänään, että työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisen Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) toimitusjohtaja Tomi Lounema on pyytänyt ja saanut eron tehtävästään.

Myös ministeri Haataisen itsensä eroa on vaadittu kansanedustajatasolta asti.

"Toivon, että näin ei ole käynyt"

"Toivon, että selvitys on riippumaton ja puolueeton"

Suojavarusteostoista on käynnistetty ulkopuolisen tahon toteuttama tarkistus.

Tämän lisäksi käynnissä on sisäinen selvitys. Työministeri Haatainen on esittänyt kokonaisuudesta selvityspyynnön HVK:n hallitukselle, jonka on määrä vastata ministerille tiistaina.