Ministereihin kohdistuu vakavia uhkauksia vuosittain

Kurvisen mukaan määrä on pysytellyt jotakuinkin samalla tasolla kuin aiemmin, jos verrataan vaikkapa edelliseen vuoteen. Lievempää häirintää ja uhkailua tapahtuu tätä enemmän.

– Siinä arvioidaan sitä uhkan tasoa, se on määräävä tekijä, Kurvinen sanoo STT:lle.

– Me teemme arvion kaikissa tapauksissa, ja osa tapauksista johtaa jatkotoimenpiteisiin ja osa ei johda, Kurvinen sanoo.

Soini ja Stubb rikosten kohteina ministerikausillaan

Ulkoministerinä toiminut Soini oli tapaamassa äänestäjiä Vantaalla Korson maalaismarkkinoilla maaliskuussa 2019, kun keski-ikäinen mies yritti lyödä häntä muovipullolla. Asiassa on nostettu syyte pahoinpitelyn yrityksestä. Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Syytteitä on määrä käsitellä käräjäoikeudessa tammikuussa.