Milloin Olkiluoto 3 otetaan säännölliseen käyttöön? "Toivomme, että mahdollisimman pian"

Olkiluoto 3 viivästyy. Tämä lause on kuultu lukemattomissa uutislähetyksissä vuosien mittaan, ja erityisen tiuhaan viime aikoina. Laitosyksikkö kytkettiin lopulta valtakunnanverkkoon viime vuoden maaliskuussa. Koekäytön aikana teknisiä ongelmia on ollut muun muassa turbiinilaitoksella, syöttövesipumpuissa ja varoventtiileissä. Teollisuuden Voiman viestintäpäällikön Johanna Ahon pitää viivästyksiä harmillisina.

– Toki toivomme, että laitos saadaan mahdollisimman pian tuotantoon, mutta haluamme toteuttaa koekäyttövaiheen huolellisesti loppuun ja turvallisuus edellä. Koekäytön aikana laitosta rasitetaan sellaisella tavalla, jota normaalikäytössä tuskin koskaan tulee tapahtumaan. Sen tarkoituksena on myös osoittaa, että laitos toimii kokonaisuutena hyvin, mutta osoittaa sellaiset kohteet tai laitteet ja komponentit, jotka vaativat vielä jonkinlaista säätöä, tarkastusta tai huoltoa, Aho sanoo.

Viimeisimmän tiedon mukaan sähköntuotannon on määrä jatkua keskiviikkona. Säännöllinen tuotanto alkaa näillä näkymin 17. huhtikuuta. Olkiluoto 3:n teho on 1 600 megawattia ja sen on tarkoitus kattaa noin 14 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.