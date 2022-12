Olkiluoto 3 tuottaa jälleen sähköä – tätä nyt alkanut testijakso tarkoittaa

Sähköntuotanto alkoi aluksi 430 megawatin tuntikeskiteholla. Tuotannon on tarkoitus kohota tämän vuorokauden aikana kello 15 mennessä täyteen 1 600 megawatin tuntikeskitehoon.

Koekäyttöjakso kestää kymmenkunta päivää

Toistaiseksi voimalaa on tarkoitus ajaa täydellä teholla tänään kello 15 alkaen aina vuorokauden vaihteeseen asti.

Sen jälkeen on edessä vielä noin kuukauden kestävä koekäyttöjakso, jolloin voimalalla on tarkoitus tuottaa sähköä pääosin täydellä teholla vuorokauden ympäri. Tämän koekäyttöjakson on tarkoitus alkaa helmikuun alkupuolella.