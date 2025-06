Millä etsintäkuulutettu Karfien perhe elää? Näin vaatimattomat tulot suurperheellä on ollut

Kymmenhenkisen perheen elättäminen vaatii rahaa, ja laajalti onkin ihmetelty sitä, miten perhe tulee toimeen ilman minkäänlaista pankkiliikennettä. MTV Uutisten selvityksen mukaan perheen vanhemmilla ei ole ollut juuri lainkaan verotettavia tuloja.

Poliisin etsintäkuuluttaman Karfin kymmenhenkinen suurperheen verotiedoista käy ilmi, että vanhemmat Tommy ja Karoliina ovat saaneet tuloja hyvin satunnaisesti. Tämä viittaisi vahvasti siihen, että perhe on saanut apua ulkopuolisilta ihmisiltä, mitä poliisikin epäilee.

Esimerkiksi Tommy ei ole saanut verotettavaa ansio- tai pääomatuloa lainkaan vuosina 2019-2021.

Vuonna 2022 hän sai ansiotuloja 530 euroa ja pääomatuloja 351 euroa. Vuonna 2023 ansiotulot olivat nolla euroa ja pääomatulot 161 euroa.

Karoliina taas sai vuonna 2019 ansiotuloja 7 131 euroa. Vuodelta 2020 häneltä ei löytynyt tuloja lainkaa.

Vuonna 2021 äiti tienasi ansiotuloja yhteensä 5 274 euroa, vuonna 2022 8 701 euroa ja vuonna 2023 2 357 euroa.

Ulosotossa olleet maksut hoidettu helmikuussa

Pariskunnan ulosottorekisteristä käy ilmi, että Tommylle on erääntynyt maksettavaksi viimeisiltä vuosilta muun muassa kiinteistöveroa, jäännösveroa sekä liikennevakuutuksia ja hyvikemaksuja.

Näistä viimeisimmät ovat kuitenkin ulosottorekisterin mukaan kuitattu maksetuiksi joulukuun 2024 ja helmikuun 2025 välisenä aikana.

Rekisterin mukaan vuonna 2023 Tommylla todettiin suppean ulosoton este.

MTV Uutiset on haastatellut useita perheen tuntevia ihmisiä. Haastatteluista on käynyt ilmi, että Karfeilla on iso tukiverkosto, ja heitä on autettu vuosien aikana aktiivisesti.