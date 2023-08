Miljoonakupongin myyneellä kioskilla juhlistetaan vuoden suurinta lottovoittoa – kauppias: Kuin olisin itse voittanut

– Omat tunnelmat on, että vähän kuin olisi lottovoittaja itse, kauppias Esa Puhakka kertoo MTV Uutisille puhelimitse.

– Kolmekymmentä vuotta kun on työkseen unelmia myynyt, niin sitten kun se jollekin toteutuu, kyllähän siitä hyvät fiilikset tulee.

Kyseessä on kuluvan vuoden suurin Lotto-voitto ja koko Loton historian 13. suurin voittopotti.

Kioskilla on käynyt ihmisiä kyselemässä mahdollisen voittajan perään ja aistimassa tunnelmaa jo noin satakunta henkeä, Puhakka kertoo.

Juhlinta on kuitenkin ollut hillittyä.

– Jätskiä on syöty, tuulihattuja on ollut ja kahvia on keitetty lukematon määrä pannuja.