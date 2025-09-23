Suomessa oli elokuun lopussa ensi kertaa yli miljoona vähintään 70-vuotiasta ihmistä, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot.
70-vuotiaiden ja tätä vanhempien osuus Suomen väestöstä oli elokuun lopussa kaikkiaan 18 prosenttia. Vielä 1990-luvun alussa osuus oli kahdeksan prosenttia.
Osuuden nousu kertoo väestön ikääntymisestä, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Joonas Toivola tiedotteessa.
Syntymävuosittain tarkasteltuna suurin ikäluokka Suomessa ovat vuonna 1990 syntyneet. Viisivuotisikäryhmittäin katsottuna eniten väestössä on 30–34-vuotiaita.