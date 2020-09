Suomiko muka harmaantuu? Japani rikkoi uuden ennätyksen – maassa on jo yli 80 000 vähintään satavuotiasta ja tahti vain kiihtyy

Pyöreän iän saavuttaneiden japanilaisten määrä on kasvanut jo 50 vuotta peräkkäin. Tiistaina Japanissa oli yhteensä 80 450 satavuotiasta tai vanhempaa ihmistä. Määrä on yli 9000 enemmän kuin viime vuonna. Vuosittainen lisäys oli mittaushistorian suurin.

Tiistain luvuilla laskettuna 1565 japanilaista kohden maassa on yksi vähintään satavuotias. Sukupuolten välillä on tilastoissa valtava railo, sillä 88% sata vuotta täyttäneistä japanilaisista on naisia.