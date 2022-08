Fortum toivoo tukipakettia, näin vastasi MTV:lle ministeri Tuppurainen: "Käymme keskustelua yhtiön kanssa"

– Tämä on sellainen kierre joka jatkuu. Kun hinnat nousevat, niin vakuuksien määrä on noussut valtavasti, Rauramo kertoo MTV Uutisille.

– Nyt me olemme sitä mieltä, että hallitusten, ei vain Suomen vaan myös Ruotsin ja eurooppalaisten hallitusten tulisi miettiä sitä, miten huolehditaan siitä, että markkinoilla sähkökaupankäyntiin on tarpeeksi maksukykyä. Se ei koske vain sähköntuottajia vaan myös sähkönostajia. Se olisi kaikkien intressissä, että pörssi toimii ja siellä uskalletaan käydä kauppaa, Rauramo jatkoi MTV Uutisten haastattelussa.

– Me käymme läheistä dialogia yhtiön kanssa ja Fortumin johto on pitänyt valtionomistajan hyvin tietoisena siitä vaikeasta tilanteesta, joka sähkömarkkinoilla tällä hetkellä on. Näiden suojausten vakuusvaatimukset ovat kasvaneet ja tämä tilanne ei koske yksin Fortumia vaan on markkinoilla laajemminkin tiedossa.