Fortumille 9 miljardin tappiot huhti-kesäkuussa – toimitusjohtaja: "Operatiivisesti toinen neljännes meni meillä hyvin"

Rauramo perustelee miinumerkkisen tuloksen syyksi Ukrainan sodan ja Venäjän aloittaman energiasodan Eurooppaa vastaan, mikä on johtanut energiakriisin Euroopassa. Koko energiakriisi on Rauramon mielestä opettanut, että tulevaisuus on vihreässä energiassa.