"Miksi täti satutti?" – Aiheuttavatko koronatestit lapsille turhaa kärsimystä? Näin kysymyksen esille nostaneet lääkärit puolustavat näkemystään

HUS:n lastentautien erikoislääkärit Anna Kotiranta ja Minna Kanervo ottivat voimakkaasti kantaa Helsingin Sanomissa , että lasten koronatesti on "kajoava, kivulias ja pahoinpitelyn tunnusmerkit täyttävä toimenpide".

– Meiltä on molemmilta otettu koronanäyte ja tiedämme, että se ei ole miellyttävä. Se on kajoava ja se on toistuva, ja pienelle alle kouluikäiselle myös vaikeasti selitettävä, Kotiranta sanoo MTV Uutisille.