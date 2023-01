Miksi Saksa ei lähetä panssarivaunuja Ukrainaan? Paine liittolaisilta kasvaa ja totuuden hetki koittaa huomenna

– Saksan liittokansleri Olof Scholz on toistanut useaan kertaan, että Saksa ei halua olla aloitteellinen yksin etenemässä, vaan koko lännen ja Naton pitää yhdessä päättää Ukrainan aseistamisesta. Nyt on kyse siitä, että Scholz on ehdollistanut tämän tankkien toimittamisen, kertoo MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola.