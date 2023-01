Ukraina pyytää aseapua Saksalta, mutta Saksa epäröi – puolet omista panssareista huollon tarpeessa: "Puhutaan valtavasta ongelmasta"

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola kertoo, että Saksa on ollut haluton viemään aseita suoraan Ukrainaan.

– Saksa ei ole tässä asiassa aloitteellinen, koska Yhdysvallat ja Ranskakaan eivät ole. Taustalla on myös se, että pelätään sodan eskaloitumista ja muuttumista Naton ja Venäjän väliseksi.

Saksan aseavun vähäisyyttä on kritisoitu niin EU:ssa kuin Saksankin sisällä.

Puolustusministeri piti kiinni kynsihuoltoajastaan

Erityisesti kritiikki kohdistuu maan puolustusministeri Christine Lambrechtiin, joka on ollut 13 kuukautta virassaan ja saanut kritiikkiä alusta asti.

Puma-panssareista puolet korjauksen tarpeessa

Piuhola kertoo myös parin viikon takaisesta harjoituksesta Pohjois-Saksassa, jossa oli mukana Naton nopean toiminnan joukot. Saksalla on nopean toiminnan joukkoja varten omia sotilaita noin 8 000.

– Näillä joukoilla on tukenaan Puma-panssarivaunuja, joita kokeiltiin pari viikkoa sitten. Kaikki 18 harjoitukseen osallistunutta panssaria vaurioitui.

Piuholan mukaan kaikista Saksan useista sadoista Puma-panssarivaunuista noin puolet on korjauksen tarpeessa.

Piuholan mukaan korjaustoimenpiteet on nyt tehty, mutta puolustusministeri ei ole antanut parlamentille lupaamaansa selvitystä. Tämä on johtanut siihen, että puolustusministerin eroa on vaadittu viime kahden viikon aikana melkein päivittäin.