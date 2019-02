Miksi niin moni poliitikko palaa loppuun? ”Politiikassa voi tulla tunne, etteivät hommat ole sujuneet kovin hyvin”

Li Andersson tunnustaa ymmärtävänsä, miksi niin moni poliitikko palaa nykyään loppuun. Hän ei usko, että kyse on ainoastaan työtaakasta, vaan poliitikon työhön liittyvästä henkisestä paineesta.

– Välillä politiikassa voi tulla tunne, etteivät hommat ole sujuneet kovin hyvin. Jos on ollut vaikka joitain ulostuloja, jotka on tulkittu väärin ja joista on tullut kritiikkiä, Andersson kertoo Vapaalla Ripsan kanssa-ohjelmassa.